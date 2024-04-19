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Російські НПЗ намагаються закрити сітками від дронів

Україна, П'ятниця 19 квітня 2024 09:10
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Російські НПЗ намагаються закрити сітками від дронів Фото: Росія захищає НПЗ сітками від дронів за відсутності ППО (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Компанія "Башнефть" частково закрила механічними сітками нафтопереробні заводи від атак безпілотних літальних апаратів. Це половинчасте рішення за відсутності систем ППО.

Про це сказав глава російського регіону Башкирія Радій Хабіров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське держагентство РИА Новости .

"Компанія "Башнафта" виявила ініціативу та основні об'єкти, які можуть стати метою атак, обладнала певними механічними огородженнями. Але ми всі розуміємо, що це половинчасте рішення. Припустимо, вони витримають перший удар, але одразу може бути і другий", - сказав він.

За його словами, влада Башкирія намагається домовитися військовим відомством Росії для того, щоб їм допомогли.

"Найголовніше з того, що зроблено, - ми убезпечили механічними сітками захисту основні колони, відповідно, працює система спостереження", - повідомив Хабіров.

Удари дронів

Остання атака дронів на російський нафтопереробний завод відбулася 2 квітня. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський НПЗ та виробництво "Шахедів".

Після цього глава Татарстану Рустам Мініханов сказав, що "ніхто нас не захистить, крім нас самих".

За даними британської розвідки, російська влада намагається балансувати між захистом заводів у глибині країни та військ на лінії фронту. Пріоритет віддається військовим, а чи не цивільним.

Експорт дизельного палива з Росії впав на чверть після ударів дронів по НПЗ. У зв'язку з цим Росія змушена експортувати сиру нафту, а не дорожче дизельне паливо.

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