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Експорт дизельного палива з Росії впав на чверть після ударів дронів по НПЗ

Україна, Четвер 18 квітня 2024 13:33
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Експорт дизельного палива з Росії впав на чверть після ударів дронів по НПЗ Фото: Росія змушена експортувати сиру нафту, а не дизель (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Експорт дизельного палива з Росії продовжує падати протягом кількох тижнів після атак дронів на нафтопереробні заводи країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Дані аналітичної компанії Kpler показують, що постачання в середньому складало 0,74 мільйона барелів на день за 10 днів до 13 квітня. Це приблизно на 25% нижче порівняно із середнім показником у цю пору року в період із 2019 по 2023 рік.

Трейдери уважно спостерігають за тим, що відбувається із потоками російського палива. Оскільки темпи переробки нафти в країні останнім часом знаходяться поблизу 11-місячного мінімуму, існує ймовірність того, що їй, можливо, доведеться перенаправити всю сиру нафту, яку заводи не можуть переробити, на експортний ринок.

Хоча потоки сирої нафти одночасно зросли, існують практичні обмеження на зростання цих постачань, зазначає Bloomberg.

Остання атака дронів на російський нафтопереробний завод відбулася 2 квітня, але потрібен час, щоб будь-які збої на заводах вплинули на експортні потоки.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін попередив 9 квітня, що останні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки. Він порадив Києву бити з інших цілей.

Після його заяви в Офісі президента України заявили, що Україна продовжуватиме знищувати російські нафтопереробні заводи. Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що всі заяви американських чиновників проти ударів України по російських НПЗ - це внутрішні дискусії щодо інтересів США. Але вони не є ультимативними пропозиціями нашій країні.

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НПЗ Російська Федерація
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