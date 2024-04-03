Глава Татарстану після атаки дронів порадив росіянам не розраховувати на ППО

Влада Татарстану після вчорашніх ударів безпілотників по об'єктах в Єлабузі та Нижньокамську закликала підприємства регіону не розраховувати на протиповітряну оборону Збройних сил РФ у відбитті атак, а захищатися самостійно.

Про це заявив очільник російського регіону Рустам Мінніханов, передає РБК-Україна з посиланням на " КоммерсантЪ ".

У ході виступу на міжнародному форумі з енергетики він прокоментував удари рано-вранці 2 квітня по заводу із виробництва дронів-камікадзе типу "Шахед" та НПЗ, та констатував нездатність ППО убезпечити підприємства та об'єкти на території російського Татарстану від повітряних атак.

"Не слід чекати, що спрацює протиракетна оборона - вона вирішує інші завдання", - сказав президент Татарстану.

За його словами, місцеві мають вирішувати ці задачі "самотужки, кожне підприємство, кожен муніципалітет, кожне місто".

Мінніханов додав, що ураження заводу Танеко та "Алабуги Політеху" продемонструвало "найбільш відчутні ділянки в Татарстані", і що "ворог це відчуває".

"Всевишній дав нам шанс... прокиньтеся, хлопці, ніхто нас не захистить, крім самих себе", - сказав очільник російського регіону.

Крім того, він закликав місцеві екстрені служби бути напоготові на випадок надзвичайних ситуацій або інших інцидентів.

Удар по підприємствах у Татарстані

Раніше повідомлялося, що 2 квітня безпілотники Сил оборони вперше атакували підприємства у республіці Татарстан у Росії. Вибухи лунали в особливій економічній зоні "Алабуга", де розташовані промислово-виробничі підприємства та знаходяться за понад тісячу кілометрів від кордону з Україною.

Тоді так званий очільник республіки Рустам Мініханів заявив, що на підприємствах в містах Єлабуга та Нижньокамськ було здійснено атаку БпЛА.

Як розповіло РБК-Україна джерело в спецслужбах, ціллю атаки зокрема став завод зі збірки "Шахедів". Це була операція ГУР. Крім того, росЗМІ пишуть, що дрони влучили й у гуртожиток, де жили працівники цього підприємства. Відомо про постраждалих.

За словами представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, під час атаки на російські об'єкти в Єлабузі та Нижньокамську не використовувалась іноземна зброя. Він також підтвердив, що на одному з уражених об'єктів в Татарстані було виробництво "зі складання "Шахедів" та "Гераней". Ба більше, одна із будівель, яка розташована поруч із підприємством - була уражена російською протиповітряною обороною.

До слова, наприкінці березня у партизанському русі "Атеш" розповіли, що в Росії керівникам НПЗ роздали вказівки закупити системи РЕБ, застосовувати "маскування" та посилювати захист резервуарів мішками з піском. Усе з метою протидії ударам дронами.