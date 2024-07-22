Російські морпіхи у Севастополі мають проблеми із набором особового складу, - АТЕШ

Партизани пишуть, що їхні люди були впроваджені у 810 окрему бригаду морської піхоти, яка дислокована у Козачій Бухті (місто Севастополь). Вони поділилися інформацією про колосальні проблеми із набором особового складу для несення служби.

Як повідомляє АТЕШ, рекламні щити із закликом іти служити російським окупантам – не принесли належного результату, оскільки кримчани не бажають брати участь у злочинній війні. Анонсовані заяви Міноборони РФ про можливе розширення бригади до дивізії "зазнають краху".

Також у партизанському русі повідомили, що інформація вже знаходиться біля Сил оборони України.

"Дякую нашим російським військовим, які охоче діляться потрібною інформацією", - додали в АТЕШ.