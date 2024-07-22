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Російські морпіхи у Севастополі мають проблеми із набором особового складу, - АТЕШ

Фото: заклик у російському військкоматі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У РФ виникли проблеми з мобілізацією у тимчасово окупованому Криму. Жителі півострова не бажають брати участь у злочинній війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху АТЕШ.

Партизани пишуть, що їхні люди були впроваджені у 810 окрему бригаду морської піхоти, яка дислокована у Козачій Бухті (місто Севастополь). Вони поділилися інформацією про колосальні проблеми із набором особового складу для несення служби.

Як повідомляє АТЕШ, рекламні щити із закликом іти служити російським окупантам – не принесли належного результату, оскільки кримчани не бажають брати участь у злочинній війні. Анонсовані заяви Міноборони РФ про можливе розширення бригади до дивізії "зазнають краху".

Також у партизанському русі повідомили, що інформація вже знаходиться біля Сил оборони України.

"Дякую нашим російським військовим, які охоче діляться потрібною інформацією", - додали в АТЕШ.

 

Нагадаємо, що нещодавно партизани з руху АТЕШ виявили, що росіяни в окупованому Севастополі обладнали секретний центр підготовки військових. Там проходять тренування особового складу, зокрема й нестандартні, як-от стрільба по мішенях у воді.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти встановили велику кількість вогневих точок в окупованому Криму. Але вони навряд чи допоможуть у разі висадки десанту ЗСУ.

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