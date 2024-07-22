Российские морпехи в Севастополе имеют проблемы с набором личного состава, - АТЕШ

Партизаны пишут, что их люди были внедрены в 810 отдельную бригаду морской пехоты, которая дислоцирована в Казачьей Бухте (город Севастополь). Они поделились информацией о колоссальных проблемах с набором личного состава для несения службы.

Как сообщает АТЕШ, рекламные щиты с призывом идти служить российским оккупантам - не принесли должного результата, поскольку крымчане не желают принимать участие в преступной войне. Анонсированные заявления Минобороны РФ про возможное расширение бригады до дивизии "терпят крах".

Также в партизанском движении сообщили, что информация уже находится у Сил обороны Украины.

"Спасибо нашим российским военным, которые охотно делятся нужной информацией", - добавили в АТЕШ.