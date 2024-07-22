Российские морпехи в Севастополе имеют проблемы с набором личного состава, - АТЕШ

У РФ возникли проблемы с мобилизацией во временно оккупированном Крыму. Жители полуострова не желают участвовать в преступной войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения АТЕШ.
Партизаны пишут, что их люди были внедрены в 810 отдельную бригаду морской пехоты, которая дислоцирована в Казачьей Бухте (город Севастополь). Они поделились информацией о колоссальных проблемах с набором личного состава для несения службы.
Как сообщает АТЕШ, рекламные щиты с призывом идти служить российским оккупантам - не принесли должного результата, поскольку крымчане не желают принимать участие в преступной войне. Анонсированные заявления Минобороны РФ про возможное расширение бригады до дивизии "терпят крах".
Также в партизанском движении сообщили, что информация уже находится у Сил обороны Украины.
"Спасибо нашим российским военным, которые охотно делятся нужной информацией", - добавили в АТЕШ.
Напомним, что недавно партизаны из движения АТЕШ обнаружили, что россияне в оккупированном Севастополе оборудовали секретный центр подготовки военных. Там проходят тренировки личного состава, в том числе и нестандартные, как стрельба по мишеням в воде.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты установили большое количество огневых точек в оккупированном Крыму. Но они вряд ли помогут в случае высадки десанта ВСУ.
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