Російські мільярдери терміново виводять гроші з країни, - Bloomberg

Російські мільярдери все частіше шукають способів захистити свої активи за межами країни. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на заможних росіян та джерела, знайомі з їхніми інвестиційними рішеннями, за останній рік цей процес помітно прискорився, а в останні місяці набув ще більшого масштабу.

За інформацією агентства, власники великих станів перерозподіляють капітали на користь криптовалюту, золота, закордонної нерухомості та приватних інвестиційних фондів, насамперед у країнах Перської затоки.

Частина підприємців також переказує кошти на Кіпр, ОАЕ, Туреччину, Саудівську Аравію і навіть інвестує в проекти в Африці.

Чому еліта виводить активи

Однією з головних причин називають побоювання, що російська влада може вилучити майно або посилити тиск на власників великого бізнесу. Після початку повномасштабної війни багато підприємців повернули активи до Росії через західні санкції, проте тепер зіткнулися з новими ризиками вже всередині країни.

З 2024 року російська влада активізувала кампанію з вилучення активів у великих бізнесменів. Під удар потрапили підприємці, які зберігали зв'язки із зарубіжними країнами, мали друге громадянство або раніше обіймали державні посади.

За оцінками співрозмовників Bloomberg, лише з початку 2026 року з Росії неофіційно могли вивести десятки мільярдів доларів. Значна частина таких операцій відбувається через криптовалюти та інші інструменти, які не відображаються в офіційній статистиці.

Конфіскації посилили тривогу

Додаткове занепокоєння серед представників бізнесу викликала закрита зустріч Володимира Путіна з великими підприємцями, що відбулася у березні.

За даними Bloomberg, на ній мільярдер Сулейман Керімов запропонував бізнесу зробити великий фінансовий внесок на користь держави, а Путін підтримав цю ініціативу.

Водночас російська Генпрокуратура повідомила, що лише за минулий рік досягла передачі державі активів більш ніж на 4 трлн рублів.

Серед тих, що втратили власність, опинилися засновник агрохолдингу «Русагро» Вадим Мошкович, колишній власник аеропорту Домодєдово Дмитро Каменщик і який контролював одну з найбільших золотодобувних компаній країни Костянтин Струков.

Дубай та криптовалюта стають притулком

За даними агентства, одним із головних напрямів для виведення капіталу залишаються Об'єднані Арабські Емірати.

У Дубаї зростає попит на елітну нерухомість з боку росіян, а статус міста як міжнародного центру криптовалютного дозволяє переміщати кошти між різними юрисдикціями.

Крім того, для переказу грошей використовуються фінансові маршрути через Вірменію, Казахстан та Киргизстан.