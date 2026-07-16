Российские миллиардеры спешно выводят деньги из страны, - Bloomberg

Российские миллиардеры все чаще ищут способы защитить свои активы за пределами страны. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на состоятельных россиян и источники, знакомые с их инвестиционными решениями, за последний год этот процесс заметно ускорился, а в последние месяцы приобрел еще больший масштаб.

По информации агентства, владельцы крупных состояний перераспределяют капиталы в пользу криптовалют, золота, зарубежной недвижимости и частных инвестиционных фондов, прежде всего в странах Персидского залива.

Часть предпринимателей также переводит средства на Кипр, в ОАЭ, Турцию, Саудовскую Аравию и даже инвестирует в проекты в Африке.

Почему элита выводит активы

Одной из главных причин называют опасения, что российские власти могут изъять имущество или усилить давление на владельцев крупного бизнеса. После начала полномасштабной войны многие предприниматели вернули активы в Россию из-за западных санкций, однако теперь столкнулись с новыми рисками уже внутри страны.

С 2024 года российские власти активизировали кампанию по изъятию активов у крупных бизнесменов. Под удар попали предприниматели, которые сохраняли связи с зарубежными странами, имели второе гражданство или ранее занимали государственные должности.

По оценкам собеседников Bloomberg, только с начала 2026 года из России неофициально могли вывести десятки миллиардов долларов. Значительная часть таких операций проходит через криптовалюты и другие инструменты, которые не отражаются в официальной статистике.

Конфискации усилили тревогу

Дополнительное беспокойство среди представителей бизнеса вызвала закрытая встреча Владимира Путина с крупными предпринимателями, состоявшаяся в марте.

По данным Bloomberg, на ней миллиардер Сулейман Керимов предложил бизнесу сделать крупный финансовый вклад в пользу государства, а Путин поддержал эту инициативу.

Одновременно российская Генпрокуратура сообщила, что только за прошлый год добилась передачи государству активов более чем на 4 трлн рублей.

Среди лишившихся собственности оказались основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович, бывший владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик и контролировавший одну из крупнейших золотодобывающих компаний страны Константин Струков.

Дубай и криптовалюта становятся убежищем

По данным агентства, одним из главных направлений для вывода капитала остаются Объединенные Арабские Эмираты.

В Дубае растет спрос на элитную недвижимость со стороны россиян, а статус города как международного криптовалютного центра позволяет перемещать средства между различными юрисдикциями.

Кроме того, для перевода денег используются финансовые маршруты через Армению, Казахстан и Кыргызстан.