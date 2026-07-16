Российские миллиардеры спешно выводят деньги из страны, - Bloomberg

После серии громких конфискаций российские миллиардеры начали активнее выводить капиталы за рубеж, опасаясь потерять активы внутри страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.
Российские миллиардеры все чаще ищут способы защитить свои активы за пределами страны. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на состоятельных россиян и источники, знакомые с их инвестиционными решениями, за последний год этот процесс заметно ускорился, а в последние месяцы приобрел еще больший масштаб.
По информации агентства, владельцы крупных состояний перераспределяют капиталы в пользу криптовалют, золота, зарубежной недвижимости и частных инвестиционных фондов, прежде всего в странах Персидского залива.
Часть предпринимателей также переводит средства на Кипр, в ОАЭ, Турцию, Саудовскую Аравию и даже инвестирует в проекты в Африке.
Одной из главных причин называют опасения, что российские власти могут изъять имущество или усилить давление на владельцев крупного бизнеса. После начала полномасштабной войны многие предприниматели вернули активы в Россию из-за западных санкций, однако теперь столкнулись с новыми рисками уже внутри страны.
С 2024 года российские власти активизировали кампанию по изъятию активов у крупных бизнесменов. Под удар попали предприниматели, которые сохраняли связи с зарубежными странами, имели второе гражданство или ранее занимали государственные должности.
По оценкам собеседников Bloomberg, только с начала 2026 года из России неофициально могли вывести десятки миллиардов долларов. Значительная часть таких операций проходит через криптовалюты и другие инструменты, которые не отражаются в официальной статистике.
Дополнительное беспокойство среди представителей бизнеса вызвала закрытая встреча Владимира Путина с крупными предпринимателями, состоявшаяся в марте.
По данным Bloomberg, на ней миллиардер Сулейман Керимов предложил бизнесу сделать крупный финансовый вклад в пользу государства, а Путин поддержал эту инициативу.
Одновременно российская Генпрокуратура сообщила, что только за прошлый год добилась передачи государству активов более чем на 4 трлн рублей.
Среди лишившихся собственности оказались основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович, бывший владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик и контролировавший одну из крупнейших золотодобывающих компаний страны Константин Струков.
По данным агентства, одним из главных направлений для вывода капитала остаются Объединенные Арабские Эмираты.
В Дубае растет спрос на элитную недвижимость со стороны россиян, а статус города как международного криптовалютного центра позволяет перемещать средства между различными юрисдикциями.
Кроме того, для перевода денег используются финансовые маршруты через Армению, Казахстан и Кыргызстан.
Напоминаем, что после начала полномасштабной войны против Украины число миллиардеров в России продолжило расти, однако их влияние на политические решения заметно сократилось. По оценкам аналитиков, Кремль усилил контроль над крупным бизнесом, а Владимир Путин фактически лишил олигархов самостоятельности, вынудив их подчиняться государственной политике и поддерживать военные расходы.