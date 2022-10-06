Російські літаки вперше з кінця серпня обстріляли Україну з неба Білорусі

Вранці 9 жовтня чотири літаки стратегічної авіації Росії вдарили по Україні з повітряного простору Білорусі. Вперше із серпня армія РФ застосувала авіацію з цього напряму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова на брифінгу.

"Сьогодні вранці чотири літаки Ту-22М3 стратегічної авіації країни-агресора з повітряного простору Білорусі завдали удару по території України. Попереднє застосування авіації в цьому напрямку було 28 серпня", - розповів він.

Куди саме було завдано удару, Громов не уточнив, але, швидше за все, йдеться про сьогоднішні обстріли Хмельницької області.