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Російські літаки вперше з кінця серпня обстріляли Україну з неба Білорусі

Фото: російські літаки вперше з кінця серпня обстріляли Україну з неба Білорусі (russianplanes.net)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 9 жовтня чотири літаки стратегічної авіації Росії вдарили по Україні з повітряного простору Білорусі. Вперше із серпня армія РФ застосувала авіацію з цього напряму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова на брифінгу.

"Сьогодні вранці чотири літаки Ту-22М3 стратегічної авіації країни-агресора з повітряного простору Білорусі завдали удару по території України. Попереднє застосування авіації в цьому напрямку було 28 серпня", - розповів він.

Куди саме було завдано удару, Громов не уточнив, але, швидше за все, йдеться про сьогоднішні обстріли Хмельницької області.

Нагадаємо, вранці 6 жовтня російська армія завдала удару по території Хмельницької області. Вибухи пролунали близько 6:00 у Шепетівському районі. Одна з ракет упала поряд з інфраструктурним об'єктом, інша - на пустирі. Зафіксовано невеликі ушкодження будинків.

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