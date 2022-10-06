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Российские самолеты впервые с конца августа обстреляли Украину с неба Беларуси

Фото: российские самолеты впервые с конца августа обстреляли Украину с неба Беларуси (russianplanes.net)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 9 октября четыре самолета стратегической авиации России ударили по Украине с воздушного пространства Беларуси. Впервые с августа армия РФ применила авиацию с этого направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.

"Сегодня утром четыре самолета Ту-22М3 стратегической авиации страны-агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли удар по территории Украины. Предварительное применение авиации по этому направлению было 28 августа", - рассказал он.

Куда именно был нанесен удар, Громов не уточнил, но, скорее всего, речь идет о сегодняшних обстрелах Хмельницкой области.

Напомним, утром 6 октября российская армия нанесла удар по территории Хмельницкой области. Взрывы прогремели около 6:00 в Шепетовском районе. Одна из ракет упала рядом с инфраструктурным объектом, другая - на пустыре. Зафиксированы небольшие повреждения домов.

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