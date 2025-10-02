Російські літаки стали причиною суперечки в НАТО, - Fox News

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підвищив голос у ході дискусії з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом щодо реакції на проліт російських МіГ-31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням телеканал Fox News .

Розбіжності між генсеком НАТО та прем'єр-міністром Естонії виникли минулого тижня після того, як Естонія задіяла четверту статтю договору НАТО, яка передбачає консультації, якщо країна, що входить до альянсу, відчуває загрозу своїй безпеці.

На думку Рютте, надто часто використання цієї статті загрожує послабленням сили договору.

"Одне з джерел повідомило, що він навіть підвищив голос на Міхала, попередивши, що НАТО має бути обережним у тому, як часто подавати сигнал тривоги", — зазначив телеканал.

Російські МіГ-31 у повітряному просторі Естонії

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте зв’язався із прем’єром Естонії Крістеном Міхалом для обговорення інциденту з порушенням повітряного простору країни російськими винищувачами, а уряд Естонії запросив союзників до консультації в рамках статті 4 Північноатлантичної угоди.

Три російські винищувачі МіГ-31 у п'ятницю, 19 вересня вранці без дозволу перетнули повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо.

Літаки РФ перебували в естонському повітряному просторі близько 12 хвилин перед тим, як італійські F-35 перехопили російські винищувачі.