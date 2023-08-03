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Російські контрактники всіляко намагаються уникати відправки на передову, - ГУР

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Четвер 03 серпня 2023 18:36
Російські контрактники всіляко намагаються уникати відправки на передову, - ГУР Фото: російські контрактники всіляко намагаються уникати відправки на передову (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Контрактники Росії намагаються у різний спосіб уникати можливого перекидання на передову в Україні та участі у штурмах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі "24 каналу".

"(У Росії - ред.) навіть контрактники всіляко намагаються уникати в своїй масі і пересування на передову, і безпосередньої участі в штурмових операціях. Інша справа - що їх про це не запитують", - розповів Юсов.

За його словами, скиглення таких контрактників про те, що все погано, командири - нездари, а російський диктатор Володимир Путін веде всіх не туди на спільні рішення та плани керівництва "впливають мало".

"І завдання сьогодні - цю реальну картину жаху, безнадійності та зневіри, яку бачать росіяни на тимчасово окупованих українських територіях, потрапляючи під дії українських Сил безпеки та оборони, донести до мешканців так званої РФ. Тому що цю реальність російська пропаганда, звісно, від них приховує, не показує", - додав Юсов.

Відмовники у лавах російської армії

Нагадаємо, місяць тому в Генштабі ЗСУ повідомляли, що близько 50 російських окупантів, які брали участь у боях на Запорізькому напрямку, відмовилися воювати через значні втрати.

При цьому після того, як нашим захисникам вдалося нещодавно звільнити від окупантів Старомайорське, стало відомо, що група солдатів РФ відмовилася обороняти село.

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