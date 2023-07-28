Група окупантів відмовилася воювати за Старомайорське і пошкодила свою техніку, - Генштаб
На тлі успішних бойових дій Сил оборони України група росіян відмовилась виконувати бойові завдання в районі села Старомайорське Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати загарбників у живій силі, в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 60 російських військовослужбовців зі складу 247 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії ЗС РФ відмовились виконувати бойові завдання в районі села Старомайорське Донецької області.
У Генштабі ЗСУ додали, що при цьому окупанти частково вивели з ладу власну автомобільну та бронетанкову техніку.
Бої за Старомайорське
Цього тижня Сили оборони України повідомили про успіхи у районі Старомайорського. Українським захисникам вдалося просунутися на 500 метрів вздовж лінії фронту.
Крім того, президент України Володимир Зеленський натякнув на успіхи українських військ й додав, що новини будуть згодом.
Вчора Зеленський повідомив, що українські військові звільнили від російської окупації населений пункт Старомайорське Донецької області.
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