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Российские контрактники всячески пытаются избегать отправки на передовую, - ГУР

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Четверг 03 августа 2023 18:36
Российские контрактники всячески пытаются избегать отправки на передовую, - ГУР Фото: российские контрактники всячески пытаются избегать отправки на передовую (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Контрактники России пытаются различными способами избегать возможной переброски на передовую в Украине и участия в штурмах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире "24 канала".

"(В России - ред.) даже контрактники всячески стараются избегать в массе своей и передвижения на передовую, и непосредственного участия в штурмовых операциях. Другое дело - что их об этом не спрашивают", - рассказал Юсов.

По его словам, нытье таких контрактников о том, что все плохо, командиры - бездари, а российский диктатор Владимир Путин ведет всех не туда на общие решения и планы руководства "влияют мало".

"И задача сегодня - эту реальную картину ужаса, безнадежности и уныния, которую видят россияне на временно оккупированных украинских территориях, попадая под действия украинских Сил безопасности и обороны, донести до жителей так называемой РФ. Потому что эту реальность российская пропаганда, конечно, от них скрывает, не показывает", - добавил Юсов.

Отказники в рядах российской армии

Напомним, месяц назад в Генштабе ВСУ сообщали, что около 50 российских оккупантов, которые принимали участие в боях на Запорожском направлении, отказались воевать из-за значительных потерь.

При этом после того, как нашим защитникам удалось недавно освободить от оккупантов Старомайорское, стало известно, что группа солдат РФ отказалась оборонять село.

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