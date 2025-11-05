Російські компанії масово переходять у режим виживання, - розвідка

За даними СЗРУ, згідно з підсумками третього кварталу 2025 року, головними проблемами для бізнесу стали неплатежі контрагентів, падіння попиту і брак обігових коштів.

У розвідці уточнили, що 38,9% підприємств повідомили про затримки платежів із боку партнерів, тоді як рік тому таких було 25%. Зниження попиту на продукцію і послуги спостерігається у 34% компаній, а брак обігових коштів відчувають 32,4%. Логістичні проблеми відзначили 15% опитаних компаній, хоча ще кілька місяців тому їх було лише 10%.

Щоб втриматися на плаву, 68% компаній скорочують витрати - переважно адміністративні (80%) і на послуги (37%). Ще 15% призупинили інвестиційні програми і відклали плани розвитку.

Бізнес оцінює економічну ситуацію як "складну і тривожну". Навіть очікуване зниження облікової ставки 2026 року не викликає оптимізму: замість розвитку компанії зосереджені на виживанні. Зростання частки неплатежів з 25% до 38,9% свідчить про рецесію в корпоративному секторі, яка може перерости в системну кризу.