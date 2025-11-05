Российские компании массово переходят в режим выживания, - разведка

По данным СВРУ, согласно итогам третьего квартала 2025 года, главными проблемами для бизнеса стали неплатежи контрагентов, падение спроса и нехватка оборотных средств.

В разведке уточнили, что 38,9% предприятий сообщили о задержках платежей со стороны партнеров, тогда как год назад таких было 25%. Снижение спроса на продукцию и услуги наблюдается у 34% компаний, а нехватку оборотных средств испытывают 32,4%. Логистические проблемы отметили 15% опрошенных компаний, хотя еще несколько месяцев назад их было только 10%.

Чтобы удержаться на плаву, 68% компаний сокращают расходы - в основном административные (80%) и на услуги (37%). Еще 15% приостановили инвестиционные программы и отложили планы развития.

Бизнес оценивает экономическую ситуацию как "сложную и тревожную". Даже ожидаемое снижение учетной ставки в 2026 году не вызывает оптимизма: вместо развития компании сосредоточены на выживании. Рост доли неплатежей с 25% до 38,9% свидетельствует о рецессии в корпоративном секторе, которая может перерасти в системный кризис.