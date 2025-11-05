RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Российские компании массово переходят в режим выживания, - разведка

Иллюстративное фото: у российских компаний массово возникают проблемы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У российских компаний все чаще возникают финансовые трудности. Они фактически переходят в режим выживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

По данным СВРУ, согласно итогам третьего квартала 2025 года, главными проблемами для бизнеса стали неплатежи контрагентов, падение спроса и нехватка оборотных средств. 

В разведке уточнили, что 38,9% предприятий сообщили о задержках платежей со стороны партнеров, тогда как год назад таких было 25%. Снижение спроса на продукцию и услуги наблюдается у 34% компаний, а нехватку оборотных средств испытывают 32,4%. Логистические проблемы отметили 15% опрошенных компаний, хотя еще несколько месяцев назад их было только 10%.

Чтобы удержаться на плаву, 68% компаний сокращают расходы - в основном административные (80%) и на услуги (37%). Еще 15% приостановили инвестиционные программы и отложили планы развития.

Бизнес оценивает экономическую ситуацию как "сложную и тревожную". Даже ожидаемое снижение учетной ставки в 2026 году не вызывает оптимизма: вместо развития компании сосредоточены на выживании. Рост доли неплатежей с 25% до 38,9% свидетельствует о рецессии в корпоративном секторе, которая может перерасти в системный кризис.

Обвал экономики России

Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что в России наблюдается серьезный кризис.

В частности, в течение первых восьми месяцев этого года прибыль российских компаний сократилась на 8,3%.

Сложная ситуация фиксируется в секторе услуг, угольной отрасли, металлургии, энергетике и транспорте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине