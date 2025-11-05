Российские компании массово переходят в режим выживания, - разведка
У российских компаний все чаще возникают финансовые трудности. Они фактически переходят в режим выживания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.
По данным СВРУ, согласно итогам третьего квартала 2025 года, главными проблемами для бизнеса стали неплатежи контрагентов, падение спроса и нехватка оборотных средств.
В разведке уточнили, что 38,9% предприятий сообщили о задержках платежей со стороны партнеров, тогда как год назад таких было 25%. Снижение спроса на продукцию и услуги наблюдается у 34% компаний, а нехватку оборотных средств испытывают 32,4%. Логистические проблемы отметили 15% опрошенных компаний, хотя еще несколько месяцев назад их было только 10%.
Чтобы удержаться на плаву, 68% компаний сокращают расходы - в основном административные (80%) и на услуги (37%). Еще 15% приостановили инвестиционные программы и отложили планы развития.
Бизнес оценивает экономическую ситуацию как "сложную и тревожную". Даже ожидаемое снижение учетной ставки в 2026 году не вызывает оптимизма: вместо развития компании сосредоточены на выживании. Рост доли неплатежей с 25% до 38,9% свидетельствует о рецессии в корпоративном секторе, которая может перерасти в системный кризис.
Обвал экономики России
Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что в России наблюдается серьезный кризис.
В частности, в течение первых восьми месяцев этого года прибыль российских компаний сократилась на 8,3%.
Сложная ситуация фиксируется в секторе услуг, угольной отрасли, металлургии, энергетике и транспорте.