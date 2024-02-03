Російські командири налагодили новий "бізнес" серед своїх солдатів. Чим "торгують"

Так, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а особливо за останні пів року, в межах Курської, Брянської, Бєлгородської областей командири різних рівнів у підрозділах загарбників за певну суму коштів надають військовослужбовцям різні, так звані, "пільги" у вигляді нового військового звання, вихідних, відпусток та нових водійських посвідчень категорії С.

"Також спостерігається нова тенденція шахрайських схем у ворожих військах. Російські командири почали продавати за так звані, "відкати", - розповідають у "Спротиві".

За "відкат" можна отримати: фіктивні довідки про поранення, занесення до списку на отримання державних нагород за участь у війні проти України, можливість уникнути покарання за використання особистих смартфонів, а також можливість уникнути бойових завдань, тобто бути відправленим на передову.

Крім того, за інформацією українського підпілля, в межах Західного військового округу ЗС РФ спостерігається зростання кількості вироків за статтею про шахрайство з виплатами в гарнізонних судах в РФ.

Дезертирство в армії РФ

На початку січня 2024 повідомлялося, що командування окупантів намагається приховати випадки масового дезертирства. Кількість таких випадків триває на тисячі.

Зазначимо, що лави дезертирів в армії РФ, зокрема, поповнюють штурмові роти "Z". Вони були створені за наказом глави Кремля Володимира Путіна із засуджених для наступальних дій та міських боїв під час війни проти України.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року російські війська посилювали перевірки місцевого населення спеціально для пошуку своїх дезертирів у районі захопленого Мелітополя Запорізької області. Щоб виявити втікачів, нічого краще не вигадали, як змушували говорити "паляниця".