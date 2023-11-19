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Росіяни шукають своїх дезертирів в районі Мелітополя: вигадали незвичну "перевірку"

Мелітополь, Неділя 19 листопада 2023 10:14
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Росіяни шукають своїх дезертирів в районі Мелітополя: вигадали незвичну "перевірку" Фото: росіяни шукають свої дезертирів в районі Мелітополя (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська знову посилили перевірки місцевого населення та пошуки своїх дезертирів у районі захопленого Мелітополя Запорізької області. Щоб виявити втікачів, нічого краще не вигадали, як змушують говорити "паляниця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

Так, за повідомленнями мешканців днями у селищі Нове біля Мелітополя ворожий патруль перевіряв у чоловіків в авто не документи, а можливість сказати слово "паляниця".

"У рашистів на "паляниці" язик ламається, тож ймовірно шукали переодягнених дезертирів", - припустив Федоров, додавши, що нещодавно, за даними Генштабу, на лівобережжі Херсонської області тільки з однієї бригади втекли 20 окупантів.

Окрім дезертирів, як розповів мер міста, після вдалої "бавовни" останнього тижня у Мелітополі шукають і підпілля.

"Полювання" на партизанів у Мелітополі

Останнім часом російські окупанти активізували пошук партизанів в окупованому місті, яке було захоплено РФ у перші дні вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Так, загарбники почали розвішувати по місту відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів. Крім цього, нещодавно ФСБ РФ привезла в Мелітополь загони професійних "кротів". Вони допомагатимуть в "полюванні" на патріотів та партизанів.

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