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Российские командиры наладили новый "бизнес" среди своих солдат. Чем "торгуют"

Фото: российские командиры наладили новый "бизнес" среди своих солдат (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские командиры наладили новый "бизнес" среди своих солдат. Товаром являются так называемые "льготы". Также в войсках оккупантов процветают и мошеннические схемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сопротивление".

Так, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, а особенно за последние полгода, в пределах Курской, Брянской, Белгородской областей командиры разных уровней в подразделениях захватчиков за определенную сумму средств предоставляют военнослужащим разные, так называемые, "льготы" в виде нового военного звания, выходных, отпусков и водительских удостоверений категории С.

"Также наблюдается новая тенденция мошеннических схем во вражеских войсках. Российские командиры начали продавать за так называемые "откаты", - рассказывают в "Сопротивлении".

За "откат" можно получить: фиктивные справки о ранениях, занесение в список на получение государственных наград за участие в войне против Украины, возможность избежать наказания за использование личных смартфонов, а также возможность избежать боевых задач, то есть быть отправленным на передовую.

Кроме того, по информации украинского подполья, в пределах Западного военного округа ВС РФ наблюдается рост количества приговоров по статье о мошенничестве с выплатами в гарнизонных судах РФ.

Дезертирство в армии РФ

В начале января 2024 года сообщалось, что командование оккупантов пытается скрыть случаи массового дезертирства. Количество таких случаев идет на тысячи.

Отметим, что ряды дезертиров в армии РФ, в частности, пополняют штурмовые роты "Z". Они были созданы по приказу главы Кремля Владимира Путина из осужденных для наступательных действий и городских боев во время войны против Украины.

Напомним, что в ноябре 2023 года российские войска усиливали проверки местного населения специально для поиска своих дезертиров в районе захваченного Мелитополя Запорожской области. Чтобы выявить беглецов, ничего лучше не придумали, как заставляли говорить "паляниця".

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