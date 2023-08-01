Російські хакери здійснили DDoS-атаки на італійські банки

Представник агенста повідомив, що банками, які атакували росіяни були Intesa Sanpaolo (ISP.MI), Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI) і BPER Banca (EMII.MI), а також FinecoBank (FBK.MI) і Banca Popolare di Сондріо ​​(BPSI.MI).

Під час DDoS-атак хакери намагалися заповнити мережу надзвичайно великими обсягами трафіку даних, щоб паралізувати її.

Джерело в одному з банків, які стали об’єктом атаки зазначає, що їхній сайт вийшов з ладу через великий трафік, але лише на короткий проміжок часу, а мобільний додаток працював регулярно.

В агенстві кібербезпеки заявили, що швидко надали допомогу установам, які стали мішенню для атак російської групи Noname057 (16), щоб пом’якшити будь-який вплив.

Атаки російських хакерів на європейські установи

Після заяви болгарського уряду про надання Україні допомоги у вигляді 100 одиниць бронетехніки, російські хакери із групи Noname057 (16) заблокували роботу сайту парламенту Болгарії. Також, росіяни вирішили "помститись" Чехії, за допомогу нашій державі. Вони атакували сервери муніципалітету Праги.