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Российские хакеры совершили DDoS-атаки на итальянские банки

Фото: хакеры из РФ атаковали итальянские банки (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Агентство кибербезопасности Италии сегодня, 1 августа, обнаружило хакерские атаки на веб-сайты по меньшей мере пяти банков. Их совершила российская хакерская группа NoName057(16).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель агента сообщил, что банками, которые были атакованы россиянами, были Intesa Sanpaolo (ISP.MI), Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI) и BPER Banca (EMII.MI), а также FinecoBank (FBK.MI) и Banca Popolare di Сондрио(BPSI.MI).

Во время DDoS-атак хакеры пытались заполнить сеть очень большими объемами трафика данных, чтобы парализовать ее.

Источник в одном из банков, который стал объектом атаки отмечает, что их сайт вышел из строя из-за большого трафика, но лишь на короткий промежуток времени, а мобильное приложение работало регулярно.

В агентстве кибербезопасности заявили, что быстро оказали помощь учреждениям, ставшим мишенью для атак российской группы Noname057 (16), чтобы смягчить любое влияние.

Атаки российских хакеров на европейские учреждения

После заявления болгарского правительства о предоставлении Украине помощи в виде 100 единиц бронетехники, российские хакеры из группы Noname057(16) заблокировали работу сайта парламента Болгарии. Также, россияне решили "отомстить" Чехии, за помощь нашему государству. Они атаковали серверы муниципалитета Праги.

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Российская ФедерацияИталиябанкиКибератака