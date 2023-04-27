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Російські хакери атакували мерію Праги. У Чехії заявили про помсту за допомогу Україні

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Прага, Четвер 27 квітня 2023 17:01
Російські хакери атакували мерію Праги. У Чехії заявили про помсту за допомогу Україні Фото: Хакер (freepik.com)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 27 квітня, сервери муніципалітету Праги зазнали атаки російської хакерської групи через підтримку України. Через атаку, серед іншого, не працює сайт столичного міського голови та онлайн-трансляція сьогоднішнього засідання ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора одного з відділів інформатики муніципалітету Праги Іржі Кароя, яку приводить České noviny.

"Це так звана DDoS-атака, тобто перевантаження цільових серверів великою кількістю запитів. IP-адреса атаки знаходиться в Росії, і російські хакери вже підписалися на неї", - йдеться у матеріалі.

Наразі проводиться розслідування події. Влада хоче зрозуміти, яка хакерська група стоїть за атакою. Ліквідація наслідків, мабуть, триватиме багато часу.

"Кількість атак російських хакерів у Чехії побільшало після нападу Росії на Україну в лютому минулого року. У зв'язку з президентськими виборами хакери атакували, серед іншого, сайти тодішнього кандидата та чинного президента Петра Павла та сервер Міністерства закордонних справ Чехії. Нещодавно, наприклад, сайт інтегрованого транспорту Праги також зазнав DDoS-атаки", - пише видання.

Нагадаємо, що російські хакери отримали доступ до приватних камер спостереження в українських кав'ярнях, щоб зібрати розвідувальну інформацію про конвої з гуманітарною допомогою, які проїжджають повз них.

Агентство з кіберзахисту уряду Британії попередило про зростаючу загрозу кібератак об'єктів критичної інфраструктури країн Заходу з боку російських хакерів.

Російські хакери діставали інформацію з міністерств і дипломатичних установ країн Європейського союзу та НАТО. Для цього вони розсилали електронні листи.

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