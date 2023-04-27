Російські хакери атакували мерію Праги. У Чехії заявили про помсту за допомогу Україні

У четвер, 27 квітня, сервери муніципалітету Праги зазнали атаки російської хакерської групи через підтримку України. Через атаку, серед іншого, не працює сайт столичного міського голови та онлайн-трансляція сьогоднішнього засідання ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора одного з відділів інформатики муніципалітету Праги Іржі Кароя, яку приводить České noviny.

"Це так звана DDoS-атака, тобто перевантаження цільових серверів великою кількістю запитів. IP-адреса атаки знаходиться в Росії, і російські хакери вже підписалися на неї", - йдеться у матеріалі.

Наразі проводиться розслідування події. Влада хоче зрозуміти, яка хакерська група стоїть за атакою. Ліквідація наслідків, мабуть, триватиме багато часу.

"Кількість атак російських хакерів у Чехії побільшало після нападу Росії на Україну в лютому минулого року. У зв'язку з президентськими виборами хакери атакували, серед іншого, сайти тодішнього кандидата та чинного президента Петра Павла та сервер Міністерства закордонних справ Чехії. Нещодавно, наприклад, сайт інтегрованого транспорту Праги також зазнав DDoS-атаки", - пише видання.