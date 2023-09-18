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Російські хакери вдруге за місяць атакували Агентство транспорту Фінляндії

Фінляндія, Понеділок 18 вересня 2023 17:20
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Російські хакери вдруге за місяць атакували Агентство транспорту Фінляндії Фото: Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Дмитро Браславський

Російські хакери з угруповання NoName 057(16) сьогодні, 18 вересня, атакували Фінляндію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство транспорту і зв'язку Фінляндії.

Агентство транспорту і зв'язку Traficom сьогодні зазнало DoS-атаки ("відмова в обслуговуванні"). Через це доступ до сайту агентства був недоступний.

Хто стоїть за атакою

За даними агентства, за атакою стоїть російська хакерська група NoName 057(16), яка і раніше проводила DoS-атаки на сайти у Фінляндії.

У Traficom заявили, що повідомлять правоохоронні органи про подію.

Востаннє сайт Агентство транспорту і зв'язку зазнало DoS-атаки 7 вересня. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання NoName 057(16).

Російські кібератаки у світі

Російська хакерська група NoName057(16) заблокувала роботу сайту парламенту Болгарії, через допомогу Софії Україні.

Також підтримувані Росією групи хакерів зуміли скомпрометувати три електронні поштові скриньки Міністерства внутрішніх справ Латвії.

Раніше російські хакери з групи APT29, яких підозрюють у роботі на російську службу зовнішньої розвідки, спробували атакувати дипломатів в Україні за допомогою оголошення про продаж уживаної BMW.

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