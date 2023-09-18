ua en ru
Пн, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские хакеры второй раз за месяц атаковали Агентство транспорта Финляндии

Финляндия, Понедельник 18 сентября 2023 17:20
UA EN RU
Российские хакеры второй раз за месяц атаковали Агентство транспорта Финляндии Фото: Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские хакеры из группировки NoName 057(16) сегодня, 18 сентября, атаковали Финляндию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство транспорта и связи Финляндии.

Агентство транспорта и связи Traficom сегодня подверглось DoS-атаке ("отказ в обслуживании"). Из-за этого доступ к сайту агентства был недоступен.

Кто стоит за атакой

По данным агентства, за атакой стоит российская хакерская группа NoName 057(16), которая и ранее проводила DoS-атаки на сайты в Финляндии.

В Traficom заявили, что сообщат правоохранительным органам о происшествии.

Последний раз сайт Агентство транспорта и связи подверглось DoS-атаке 7 сентября. Ответственность за атаку взяла на себя группировка NoName 057(16).

Российские кибератаки в мире

Российская хакерская группа NoName057(16) заблокировала работу сайта парламента Болгарии через помощь Софии Украине.

Также поддерживаемые Россией группы хакеров сумели скомпрометировать три электронных почтовых ящика Министерства внутренних дел Латвии.

Ранее российские хакеры из группы APT29, подозреваемые в работе на российскую службу внешней разведки, попытались атаковать дипломатов в Украине с помощью объявления о продаже подержанной BMW.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Финляндия Война в Украине
NEWS
Кабмин уволил заместителей министра обороны, в том числе Маляр
Кабмин уволил заместителей министра обороны, в том числе Маляр
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна