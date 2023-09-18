Российские хакеры второй раз за месяц атаковали Агентство транспорта Финляндии

Российские хакеры из группировки NoName 057(16) сегодня, 18 сентября, атаковали Финляндию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство транспорта и связи Финляндии .

Агентство транспорта и связи Traficom сегодня подверглось DoS-атаке ("отказ в обслуживании"). Из-за этого доступ к сайту агентства был недоступен.

Кто стоит за атакой

По данным агентства, за атакой стоит российская хакерская группа NoName 057(16), которая и ранее проводила DoS-атаки на сайты в Финляндии.

В Traficom заявили, что сообщат правоохранительным органам о происшествии.

Последний раз сайт Агентство транспорта и связи подверглось DoS-атаке 7 сентября. Ответственность за атаку взяла на себя группировка NoName 057(16).

Российские кибератаки в мире

Российская хакерская группа NoName057(16) заблокировала работу сайта парламента Болгарии через помощь Софии Украине.

Также поддерживаемые Россией группы хакеров сумели скомпрометировать три электронных почтовых ящика Министерства внутренних дел Латвии.

Ранее российские хакеры из группы APT29, подозреваемые в работе на российскую службу внешней разведки, попытались атаковать дипломатов в Украине с помощью объявления о продаже подержанной BMW.