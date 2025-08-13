Російські хакери полювали на секретні справи в судах США, - NYT

За даними видання, наразі невідомо, який саме суб’єкт відповідає за злам. Це може бути підрозділ російської розвідки, або залучались інші країни. Деякі джерела описали цю атаку як багаторічну спробу проникнення в систему.

Хакери, зламавши комп’ютерну систему, що керує документами федеральних судів США, цілеспрямовано шукали російські та східноєвропейські імена, а також кримінальні справи середнього рівня в Нью-Йорку та інших юрисдикціях. Ці дані сплили у невигідний для Дональда Трампа момент - напередодні його запланованої на п’ятницю зустрічі на Алясці з Володимиром Путіним, де планується обговорення припинення війни в Україні.

У минулому Трамп уже приймав пояснення Путіна щодо російського шпигунства. На саміті в Гельсінкі 2018 року він публічно заперечив висновки американських спецслужб про втручання Росії у вибори 2016-го.

Адміністратори судової системи нещодавно повідомили Мін’юст США, судових клерків та головних суддів федеральних судів, що "висококваліфіковані кіберзловмисники отримали доступ до засекречених матеріалів". Їх закликали терміново вилучити з бази найбільш чутливі документи.

За даними слідства, атака торкнулася справ з "іноземним слідом" у щонайменше восьми федеральних округах. Минулого місяця головних суддів по всій країні конфіденційно попередили про необхідність видалення таких матеріалів з основної системи управління документами, заборонивши при цьому обговорювати це з іншими суддями у своїх округах.

В останні тижні Східний округ Нью-Йорка посилив заходи безпеки: головна суддя Марго Броді заборонила завантажувати засекречені документи в загальнодоступну базу PACER. Відтепер їх зберігатимуть на окремому диску, ізольованому від основної системи.

Наразі у США намагаються з’ясувати масштаби злому та усунути вразливості у розгалуженій комп’ютерній мережі, яка давно вважається потенційною ціллю для іноземних супротивників. Минулого тижня адміністрація судової системи повідомила, що вживає додаткових заходів захисту мережі, зокрема системи електронного управління судовими справами та бази PACER.