Российские хакеры охотились на секретные дела в судах США, - NYT

По данным издания, пока неизвестно, какой именно субъект отвечает за взлом. Это может быть подразделение российской разведки, или привлекались другие страны. Некоторые источники описали эту атаку как многолетнюю попытку проникновения в систему.

Хакеры, взломав компьютерную систему, управляющую документами федеральных судов США, целенаправленно искали российские и восточноевропейские имена, а также уголовные дела среднего уровня в Нью-Йорке и других юрисдикциях. Эти данные всплыли в невыгодный для Дональда Трампа момент - накануне его запланированной на пятницу встречи на Аляске с Владимиром Путиным, где планируется обсуждение прекращения войны в Украине.

В прошлом Трамп уже принимал объяснения Путина относительно российского шпионажа. На саммите в Хельсинки в 2018 году он публично отрицал выводы американских спецслужб о вмешательстве России в выборы 2016-го.

Администраторы судебной системы недавно уведомили Минюст США, судебных клерков и главных судей федеральных судов, что "высококвалифицированные киберзлоумышленники получили доступ к засекреченным материалам". Их призвали срочно изъять из базы наиболее чувствительные документы.

По данным следствия, атака затронула дела с "иностранным следом" по меньшей мере в восьми федеральных округах. В прошлом месяце главных судей по всей стране конфиденциально предупредили о необходимости удаления таких материалов из основной системы управления документами, запретив при этом обсуждать это с другими судьями в своих округах.

В последние недели Восточный округ Нью-Йорка усилил меры безопасности: главная судья Марго Броди запретила загружать засекреченные документы в общедоступную базу PACER. Отныне их будут хранить на отдельном диске, изолированном от основной системы.

Сейчас в США пытаются выяснить масштабы взлома и устранить уязвимости в разветвленной компьютерной сети, которая давно считается потенциальной целью для иностранных противников. На прошлой неделе администрация судебной системы сообщила, что принимает дополнительные меры защиты сети, в частности системы электронного управления судебными делами и базы PACER.