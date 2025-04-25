Україна стала "легкою мішенню" для російських хакерів: Bloomberg назвало причину

США скоротили зусилля в наданні України допомоги в галузі кібербезпеки, яка мала важливе значення в протидії російським хакерським атакам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначає західне видання, зусилля з боку Штатів у допомозі Україні захистити себе від російських кібератак "були обмежені на тлі широкомасштабних збоїв з боку адміністрації Трампа, що викликає занепокоєння щодо ерозії життєво важливого захисту від підтримуваних Кремлем хакерів".

Приблизно за останні 5 років Агентство США з міжнародного розвитку виділило Україні понад 200 мільйонів доларів на допомогу в галузі кібербезпеки, пише Bloomberg. Крім того, офіційний Київ також отримував допомогу від Агентства національної безпеки та Кіберкомандування США.

Цю допомогу вважали критично важливою для того, щоб допомогти Україні запобігти кібератакам на державних службовців, телекомунікаційні компанії та постачальників енергії, а також для відновлення від наслідків.

Важливе значення американської допомоги у кіберзахисті

Наразі експерти розповіли Bloomberg, що американська допомога в галузі кібербезпеки "має вирішальне значення для того, щоб допомогти зруйнованій війною країні протистояти хакерським атакам".

Західне видання нагадало, що у перші місяці президентської каденції у США Дональда Трампа була зупинена робота USAID. Крім того, цього тижня віце-президент Джей Ді Венс попередив, що Штати можуть вийти з "мирного процесу", якщо Росія та Україна не приймуть цю пропозицію, що потенційно ускладнить будь-яку майбутню допомогу з кібербезпеки.

"Контракти десятків людей в Україні та США, які надавали технічну допомогу з кібербезпеки на сотнях об'єктів по всій охопленій війною країні, були скасовані або призупинені, згідно з інтерв'ю з вісьмома людьми, які безпосередньо знайомі з ситуацією, надавши раніше нерозголошені подробиці про вплив дій США на кіберзахист країни", - пише Bloomberg.

Раніше Штати допомогли Україні відбити спроби Росії здійснити диверсії на електростанціях і "проникнути" в Кабінет міністрів, розповіли західному виданню джерела.

Також співрозмовники Bloomberg на умові анонімності повідомили, що заплановані поставки комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, призначеного для забезпечення безпеки інфраструктури України, так і не були доставлені.

Що входило до кіберпідтримки України з боку США

Американська допомога з кібербезпеки включала:

спеціалізовану підтримку,

навчання,

обладнання,

програмне забезпечення

...для організацій по всій Україні, у тому числі для десятків державних установ і відомств, а також для ключових постачальників газу та електроенергії, національного банку та ядерних установ, за словами людей, обізнаних із питанням, і документації, яку переглянув Bloomberg News.

За словами джерел західного видання, фінансування США стало найбільшим джерелом підтримки України у сфері кібербезпеки.

Так, гранти USAID фінансували кілька ініціатив з кібербезпеки в Україні, деякі з яких були схвалені під час першої адміністрації Трампа, включаючи зусилля щодо захисту виборчої інфраструктури країни та її дипломатичних комунікаційних мереж, згідно з контрактами, розглянутими Bloomberg.

"Легка мішень"

За словами київського експерта з кібербезпеки Єгора Аушева, скорочення підтримки кібербезпеки для України послабить "цифрові лінії фронту" країни, зробивши країну "легкою мішенню" для Росії.

Він додав, що "раптове та неоголошене припинення" кібероперацій створило "серйозну проблему".

Коментуючі для Bloomberg ситуацію, представник Білого дому розповів, що усі програми іноземної допомоги розглядаються на предмет узгодження з пріоритетами адміністрації Трампа.

Варто нагадати, що у березні Пентагон спростував повідомлення ЗМІ (видання з кібербезпеки Record, Washington Post і New York Times) про те, що міністр оборони Піт Гегсет наказав припинити наступальні кібероперації проти Росії.