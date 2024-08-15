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Російські хакери намагалися атакували екс-посла США в Україні, - Bloomberg

Вашингтон, Четвер 15 серпня 2024 09:33
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Російські хакери намагалися атакували екс-посла США в Україні, - Bloomberg Фото: хакери РФ намагалися атакували екс-посла США в Україні(freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Хакери, пов'язані з Кремлем, намагалися атакувати колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера. Вони хотіли зламати його електронну пошту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання, посилаючись на звіт дослідників групи Access Now і Citizen Lab при університеті Торонто, заявило, що з лютого кіберзловмисники намагалися викрасти паролі колишніх урядовців і науковців у США, а також відомих російських опозиційних діячів та медіа-організацій.

Так, зловмисники видавали себе за іншого колишнього дипломата, намагаючись обдурити Стівена Пайфера, який працював послом США в Україні з 1998 по 2000 рік. Хакери хотіли змусити його ввести свої дані на підробленому вебсайті. Невідомо, чи вдалося зловмисникам проникнути в електронну скриньку Пайфера.

Як зазначається, хакери є частиною групи, відомої як Cold River. Західні уряди та компанії з кібербезпеки раніше пов'язували Cold River з ФСБ.

У грудні уряди США та Великої Британії звинуватили групу Cold River у причетності до багатьох кібершпигунських кампаній.

Недавні хакерські атаки

Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомило, що іранські хакери могли зламати електронну пошту працівників штабу кандидата у президенти США Дональда Трампа, а також атакувати комп'ютери радників Джо Байдена та Камали Гарріс.

Також, згідно з недавнім звітом Google, Іран здійснив тривалу фішингову атаку, жертвами якої стали близько десятка людей, пов'язаних з Байденом, Гарріс та Трампом.

Відомо, що ФБР розпочало розслідування щодо зламів хакерами виборчих штабів кандидатів у президенти США.

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