Російські хакери намагалися атакували екс-посла США в Україні, - Bloomberg
Хакери, пов'язані з Кремлем, намагалися атакувати колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера. Вони хотіли зламати його електронну пошту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання, посилаючись на звіт дослідників групи Access Now і Citizen Lab при університеті Торонто, заявило, що з лютого кіберзловмисники намагалися викрасти паролі колишніх урядовців і науковців у США, а також відомих російських опозиційних діячів та медіа-організацій.
Так, зловмисники видавали себе за іншого колишнього дипломата, намагаючись обдурити Стівена Пайфера, який працював послом США в Україні з 1998 по 2000 рік. Хакери хотіли змусити його ввести свої дані на підробленому вебсайті. Невідомо, чи вдалося зловмисникам проникнути в електронну скриньку Пайфера.
Як зазначається, хакери є частиною групи, відомої як Cold River. Західні уряди та компанії з кібербезпеки раніше пов'язували Cold River з ФСБ.
У грудні уряди США та Великої Британії звинуватили групу Cold River у причетності до багатьох кібершпигунських кампаній.
Недавні хакерські атаки
Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомило, що іранські хакери могли зламати електронну пошту працівників штабу кандидата у президенти США Дональда Трампа, а також атакувати комп'ютери радників Джо Байдена та Камали Гарріс.
Також, згідно з недавнім звітом Google, Іран здійснив тривалу фішингову атаку, жертвами якої стали близько десятка людей, пов'язаних з Байденом, Гарріс та Трампом.
Відомо, що ФБР розпочало розслідування щодо зламів хакерами виборчих штабів кандидатів у президенти США.
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