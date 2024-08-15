Российские хакеры пытались атаковали экс-посла США в Украине, - Bloomberg

Хакеры, связанные с Кремлем, пытались атаковать бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера. Они хотели сломать его электронную почту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание, ссылаясь на отчет исследователей группы Access Now и Citizen Lab при университете Торонто, заявило, что с февраля киберзлоумышленники пытались украсть пароли бывших чиновников и ученых в США, а также известных российских оппозиционных деятелей и медиа-организаций.

Так, злоумышленники выдавали себя за другого бывшего дипломата, пытаясь обмануть Стивена Пайфера, работавшего послом США в Украине с 1998 по 2000 год. Хакеры хотели вынудить его ввести свои данные на поддельном веб-сайте. Неизвестно, удалось ли злоумышленникам проникнуть в электронный ящик Пайфера.

Как отмечается, хакеры являются частью группы, известной как Cold River. Западные правительства и компании по кибербезопасности ранее связывали Cold River из ФСБ.

В декабре правительства США и Великобритании обвинили группу Cold River в причастности ко многим кибершпионским кампаниям.