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Российские хакеры пытались атаковали экс-посла США в Украине, - Bloomberg

Вашингтон, Четверг 15 августа 2024 09:33
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Российские хакеры пытались атаковали экс-посла США в Украине, - Bloomberg Фото: хакеры РФ пытались атаковали экс-посла США в Украине (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Хакеры, связанные с Кремлем, пытались атаковать бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера. Они хотели сломать его электронную почту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание, ссылаясь на отчет исследователей группы Access Now и Citizen Lab при университете Торонто, заявило, что с февраля киберзлоумышленники пытались украсть пароли бывших чиновников и ученых в США, а также известных российских оппозиционных деятелей и медиа-организаций.

Так, злоумышленники выдавали себя за другого бывшего дипломата, пытаясь обмануть Стивена Пайфера, работавшего послом США в Украине с 1998 по 2000 год. Хакеры хотели вынудить его ввести свои данные на поддельном веб-сайте. Неизвестно, удалось ли злоумышленникам проникнуть в электронный ящик Пайфера.

Как отмечается, хакеры являются частью группы, известной как Cold River. Западные правительства и компании по кибербезопасности ранее связывали Cold River из ФСБ.

В декабре правительства США и Великобритании обвинили группу Cold River в причастности ко многим кибершпионским кампаниям.

Недавние хакерские атаки

Напомним, ранее The Washington Post сообщило, что иранские хакеры могли сломать электронную почту сотрудников штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также атаковать компьютеры советников Джо Байдена и Камалы Гаррис.

Также, согласно недавнему отчету Google, Иран совершил длительную фишинговую атаку, жертвами которой стали около десятка людей, связанных с Байденом, Гаррисом и Трампом.

Известно, что ФБР начало расследование взломов хакерами избирательных штабов кандидатов в президенты США.

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