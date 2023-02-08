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Російські хакери атакують ресурси Мінкульту: сайт недоступний

Фото: російські хакери атакують ресурси Мінкульту (pixabay.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські хакери наразі здійснюють DDos-атаку на ресурси Міністерства культури та інформаційної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінкульт у Telegram.

"У зв'язку із DDos-атакою з боку Росії на ресурси Міністерства культури та інформаційної політики, сайт Міністерства недоступний", - сказано у повідомленні.

Наразі українці фахівці відбивають атаку та сподіваються, що сайт Мінкульту скоро запрацює.

Як повідомлялося раніше, хакери намагалися шпигувати за комп’ютерами органів влади нібито від імені "Укртелекому".

Раніше російські хакери намагались проникнути у комп’ютерні мережі будинків українців в одному із прикордонних регіонів.

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