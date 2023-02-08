RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские хакеры атакуют ресурсы Минкульта: сайт недоступен

Фото: российские хакеры атакуют ресурсы Минкульта (pixabay.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские хакеры осуществляют DDos-атаку на ресурсы Министерства культуры и информационной политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минкульт в Telegram.

"В связи с DDos-атакой со стороны России на ресурсы Министерства культуры и информационной политики, сайт Министерства недоступен", - говорится в сообщении.

На данный момент украинцы специалисты отбивают атаку и надеются, что сайт Минкульта скоро заработает.

Как сообщалось ранее, хакеры пытались шпионить за компьютерами органов власти якобы от имени "Укртелекома".

Ранее российские хакеры пытались проникнуть в компьютерные сети домов украинцев в одном из приграничных регионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КибератакаМинистерство культуры