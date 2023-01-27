Російські хакери намагались проникнути у комп’ютерні мережі будинків українців, - СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України нейтралізували російську хакерську атаку на електронні системи житлової інфраструктури в одному із прикордонних регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Повідомляється, що через Wi-Fi-мережу багатоквартирних будинків хакери хотіли дистанційно підключитись до системи відеоспостереження за територією житлових комплексів та прилеглими автомобільними дорогами. Вони планували мати прихований канал для збору даних про ситуацію у місті.

Росіян також цікавили дані про адреси проживання українських правоохоронців та можливого переміщення військової техніки.

Проте співробітники СБУ своєчасно викрили спробу росіян проводити розвідувально-підривну діяльність у прикордонному регіоні.

Відомо, що до кібератаки причетне підконтрольне спецслужбам РФ хакерське угруповання, що спеціалізується на зламах електронних систем інфраструктурних об’єктів.

СБУ попереджає, що такі атаки можуть траплятися і в майбутньому, тому закликає українців бути уважними, більше уваги приділяти захищеності своїх комп’ютерних мереж, використовувати для цього складні паролі та періодично їх змінювати.

На підставі зібраних фактів відкрито кримінального провадження за ст. 361 Кримінального кодексу (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

Нагадаємо, раніше у Держспецзв’язку повідомляли, що усі хакери, які працюють проти України, є підконтрольними Росії воєнними злочинцями.

Тим часом французький генерал зазначив, що Україні вдалося здійснити "справжню революцію" у своєму кіберзахисті на тлі атак Росії.

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