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Російські хакери атакували сайт сенату Франції

Фото: російські хакери атакували сайт сенату Франції (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 5 травня, російські хакери вивели з ладу сайт французького сенату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Доступ до сайту був порушений з сьогоднішнього ранку", - йдеться в повідомленні верхньої палати парламенту Франції.

Група під назвою NoName в Telegram взяла на себе відповідальність, заявивши, що вчинила так, тому що "Франція працює з Україною над новим пакетом "допомоги", який може включати зброю".

Ця ж група заявила, що в березні на кілька годин вивела з ладу веб-сайт нижньої палати Національних зборів Франції.

Крім того, хакери заявили, що саме вони стояли за перебоями в роботі канадських урядових сайтів минулого місяця під час візиту українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля до цієї країни.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, хакери з РФ хочуть посилити атаки об'єктів інфраструктури в Європі.

Єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон раніше заявляв, що Євросоюз готує розгортання спеціального "кіберщита" для протидії загрозам в інформаційному просторі.

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