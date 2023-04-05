ЄС хоче створити "кіберщит" проти атак на інформаційний простір за 1 млрд євро
Євросоюз готує розгортання спеціального "кіберщита" для протидії загрозам в інформаційному просторі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, яку приводить Les Echos.
"Такого не було ніде у світі, ми першими, хто зробив це на континентальному рівні. Нам треба захищатися та використовувати особливі методи штучного інтелекту", - сказав він.
За його словами, "кіберщит" буде підключений до мереж у деяких країнах, що допоможе виявити сигнали, які вкажуть на підготовку кібератаки в якомусь секторі.
Єврокомісар повідомив, що вартість цієї системи становить 1 млрд євро. Європейський "Акт про кібербезпеку", який передбачає розгортання "кіберщита", буде представлений Єврокомісією 18 квітня.
Нагадаємо, що витік тисячі секретних файлів російської компанії Vulkan показав, як програмісти допомагають російським спецслужбам.
Міноборони Росії та російські спецслужби замовляли у місцевої IT-компанії "Вулкан" програмне забезпечення для ведення кібервійни, а її інженери працювали на російських військових та спецслужби, підтримуючи хакерські операції, навчаючи оперативників перед атаками на інфраструктуру, поширюючи дезінформацію.
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