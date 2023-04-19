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Хакери з РФ хочуть посилити атаки об'єктів інфраструктури в Європі, - британська розвідка

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Середа 19 квітня 2023 04:10
Хакери з РФ хочуть посилити атаки об'єктів інфраструктури в Європі, - британська розвідка Фото: хакери з РФ хочуть посилити атаки об'єктів інфраструктури в Європі (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Агентство з кіберзахисту уряду Британії попередило про зростаючу загрозу кібератак об'єктів критичної інфраструктури країн Заходу з боку російських хакерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Дехто зголосився домогтися більш руйнівного впливу на найважливішу західну національну інфраструктуру, у тому числі в Британії", - йдеться в повідомленні Британського національного центру кібербезпеки, яке входить до складу розвідувального агентства.

На думку аналітиків центру, групи хакерів мають ідеологічне підґрунтя та підтримують інтереси РФ, але водночас вони не підлягають державному контролю, що робить їх менш передбачуваними.

Успішна кібератака на найважливішу національну інфраструктуру, таку як енергосистема або система водопостачання, може бути дуже руйнівною і завдати серйозної реальної шкоди.

Варто зазначити, що в одному із суворо засекречених документів, які нещодавно були розміщені в Інтернеті, йшлося про проросійську групу хакерів під назвою "Зоря", яка проникла в мережі газової інфраструктури Канади.

Раніше ми писали, що в ЄС оголосили про план на 1,2 мільярда доларів для протидії загрозам кібербезпеці. Прикладом цього стала агресія РФ проти України.

Єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон раніше заявляв, що Євросоюз готує розгортання спеціального "кіберщита" для протидії загрозам в інформаційному просторі.

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Великобританія Кібератака
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