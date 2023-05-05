RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские хакеры атаковали сайт сената Франции

Фото: российские хакеры атаковали сайт сената Франции (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 5 мая, российские хакеры вывели из строя сайт французского сената.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Доступ к сайту был нарушен с сегодняшнего утра", - говорится в сообщении верхней палаты парламента Франции.

Группа под названием NoName в Telegram взяла на себя ответственность, заявив, что поступила так, потому что "Франция работает с Украиной над новым пакетом "помощи", который может включать оружие".

Эта же группа заявила, что в марте на несколько часов вывела из строя сайт нижней палаты Национального собрания Франции.

Кроме того, хакеры заявили, что именно они стояли за перебоями в работе канадских правительственных сайтов в прошлом месяце во время визита украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля в эту страну.

Напомним, по данным британской разведки, хакеры из РФ хотят ужесточить атаки объектов инфраструктуры в Европе.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон ранее заявлял, что Евросоюз готовит развертывание специального "киберщита" для противодействия угрозам в информационном пространстве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины