Російські хакери атакували низку українських Telegram-каналів

Російські хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot. Кіберзловмисники атакували низку українських Telegram-каналів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України у Facebook.

Як зазначається, сьогодні, 21 липня, було зафіксовано масові публікації повідомлень провокативного характеру у низці відомих українських Telegram-каналів. Хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot. Він був розроблений та належить російській компанії. Хакери робили пости у Telegram від імені власників. Держспецзв'язку рекомендує видалити бота FleepBot з адміністраторів каналу для усунення проблеми. "Хотіли б черговий раз наголосити на небезпеці застосування будь-яких програмних засобів країни-агресора, і необхідності ретельно перевіряти походження ПЗ перед його застосуванням", - йдеться у повідомленні. Постраждалих внаслідок дій хакерів просять звертатися до урядової команди CERT-UA: на електронну пошту incidents@cert.gov.ua або за номером +38 (044) 281-88-25.