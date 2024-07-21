Российские хакеры атаковали ряд украинских Telegram-каналов
Российские хакеры взломали сервис автоматизации публикации постов FleepBot. Киберзлоумышленники атаковали ряд украинских Telegram-каналов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины в Facebook.
Как отмечается, сегодня, 21 июля, были зафиксированы массовые публикации сообщений провокационного характера в ряде известных украинских Telegram-каналов.
Хакеры взломали сервис автоматизации публикации постов FleepBot. Он был разработан и принадлежит российской компании. Хакеры делали посты в Telegram от имени владельцев.
Госспецсвязи рекомендует удалить бота FleepBot из администраторов канала для устранения проблемы.
"Хотели бы в очередной раз подчеркнуть опасность применения любых программных средств страны-агрессора, и необходимость тщательно проверять происхождение ПО перед его применением", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате действий хакеров просят обращаться в правительственную команду CERT-UA: по электронной почте incidents@cert.gov.ua или по номеру +38 (044) 281-88-25.
Действия российских хакеров
Напомним, украинцев с начала полномасштабного вторжения предупреждали об атаках российских хакеров, а также о фейках и ИПСО, распространяемых в сети оккупантами.
Российские хакеры атакуют не только украинские ресурсы, но и страны-союзники Украины.
Так, на днях в Испании правоохранители задержали троих пророссийских хакеров, принадлежащих к группе NoName057(16). Группировка атаковала страны, поддерживающие Украину в войне.
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