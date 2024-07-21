Российские хакеры атаковали ряд украинских Telegram-каналов

Российские хакеры взломали сервис автоматизации публикации постов FleepBot. Киберзлоумышленники атаковали ряд украинских Telegram-каналов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины в Facebook.

Как отмечается, сегодня, 21 июля, были зафиксированы массовые публикации сообщений провокационного характера в ряде известных украинских Telegram-каналов. Хакеры взломали сервис автоматизации публикации постов FleepBot. Он был разработан и принадлежит российской компании. Хакеры делали посты в Telegram от имени владельцев. Госспецсвязи рекомендует удалить бота FleepBot из администраторов канала для устранения проблемы. "Хотели бы в очередной раз подчеркнуть опасность применения любых программных средств страны-агрессора, и необходимость тщательно проверять происхождение ПО перед его применением", - говорится в сообщении. Пострадавших в результате действий хакеров просят обращаться в правительственную команду CERT-UA: по электронной почте incidents@cert.gov.ua или по номеру +38 (044) 281-88-25.