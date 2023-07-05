Російські хакери атакували найбільший порт Японії, паралізували його роботу

Хакерська група, що базується в Росії, атакувала найбільший порт Японії Нагоя. Робота порту вже протягом двох днів паралізована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Група хакерів LockBit 3.0 вимагають викуп в обмін на відновлення системи.

Зазначається, що порт в центральній японській префектурі Айті досі не може завантажувати і розвантажувати контейнери з трейлерів. Адміністрація порту має намір спробувати відновити роботу в четвер вранці.

Збій в роботі стався близько о 06:30 у вівторок. Тоді ж співробітник порту не зміг запустити комп'ютер оскільки його система вже була заражена програмою-вимагачем.

Порт, зі свого боку, є центром експорту та імпорту Toyota. Автовиробник заявив, що не може завантажувати або розвантажувати автозапчастини через збій. Водночас компанії додали, що поки що не було жодних перебоїв у виробництві, а логістика нових автомобілів залишається незачепленою, оскільки управляється за допомогою іншої комп'ютерної системи.

Російські хакери

Згідно з даними пошукової системи Google, кількість російських кібератак у країнах НАТО, з початку повномасштабної війни Росії проти України, збільшилася вчетверо.

Зокрема в травні росіяни здійснили серію скоординованих кібератак, спрямованих на те, щоб поставити під загрозу вступ Швеції до НАТО.