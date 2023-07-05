ua ru
Ср, 05 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські хакери атакували найбільший порт Японії, паралізували його роботу

Новость на русском →
Середа 05 липня 2023 17:19
Російські хакери атакували найбільший порт Японії, паралізували його роботу Фото:російські хакери атакували найбільший порт Японії, паралізували його роботу (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

Хакерська група, що базується в Росії, атакувала найбільший порт Японії Нагоя. Робота порту вже протягом двох днів паралізована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Група хакерів LockBit 3.0 вимагають викуп в обмін на відновлення системи.

Зазначається, що порт в центральній японській префектурі Айті досі не може завантажувати і розвантажувати контейнери з трейлерів. Адміністрація порту має намір спробувати відновити роботу в четвер вранці.

Збій в роботі стався близько о 06:30 у вівторок. Тоді ж співробітник порту не зміг запустити комп'ютер оскільки його система вже була заражена програмою-вимагачем.

Порт, зі свого боку, є центром експорту та імпорту Toyota. Автовиробник заявив, що не може завантажувати або розвантажувати автозапчастини через збій. Водночас компанії додали, що поки що не було жодних перебоїв у виробництві, а логістика нових автомобілів залишається незачепленою, оскільки управляється за допомогою іншої комп'ютерної системи.

Російські хакери

Згідно з даними пошукової системи Google, кількість російських кібератак у країнах НАТО, з початку повномасштабної війни Росії проти України, збільшилася вчетверо.

Зокрема в травні росіяни здійснили серію скоординованих кібератак, спрямованих на те, щоб поставити під загрозу вступ Швеції до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Японія
NEWS
Чим загрожує пошкодження реакторів на ЗАЕС: відповідь експерта
Чим загрожує пошкодження реакторів на ЗАЕС: відповідь експерта
DAILY
Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії