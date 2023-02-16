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Кібератаки РФ на країни НАТО зросли вчетверо, - Google

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Четвер 16 лютого 2023 16:56
Кібератаки РФ на країни НАТО зросли вчетверо, - Google Фото: Кібератаки РФ на країни НАТО зросли вчетверо (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

За даними пошукової системи Google, кількість російських кібератак у країнах НАТО за останній рік збільшилася вчетверо порівняно з 2020 роком. В Україні кількість російських кібератак потроїлася за той самий період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Збільшення кількості атак збігається з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну і, на думку Google, є ознакою того, що значення кібервійн у майбутніх конфліктах зростатиме.

За даними технологічної компанії, зловмисники, що підтримуються російським урядом, активізували свою діяльність з 2021 року.

Нагадаємо, 12 лютого сайти Північноатлантичного альянсу стали об'єктом атаки хакерів росіян.

Крім того, раніше російські хакери здійснили кібератаки на десятки лікарень у Нідерландах. За атакою стоїть російське угруповання Killnet, яке співпрацює з іншими хакерами.

Додамо, що раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що між Україною та Росією йде перша у світі кібервійна.

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Кібератака НАТО Російська Федерація
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