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Российские хакеры атаковали крупнейший порт Японии, парализовали его работу

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Среда 05 июля 2023 17:19
Российские хакеры атаковали крупнейший порт Японии, парализовали его работу Фото: российские хакеры атаковали крупнейший порт Японии, парализовали его работу (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

Базирующаяся в России хакерская группа атаковала крупнейший порт Японии Нагоя. Работа порта уже в течение двух дней парализована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Группа хакеров LockBit 3.0 требуют выкуп в обмен на восстановление системы.

Отмечается, что порт в центральной японской префектуре Айти до сих пор не может загружать и разгружать контейнеры с трейлеров. Администрация порта намерена попытаться возобновить работу в четверг утром.

Сбой в работе произошел около 06:30 во вторник. Тогда же сотрудник порта не смог запустить компьютер поскольку его система уже была заражена программой-вымогателем.

Порт, со своей стороны, является центром экспорта и импорта Toyota. Автопроизводитель заявил, что не может загружать или разгружать автозапчасти из-за сбоя. В то же время компании добавили, что пока не было никаких перебоев в производстве, а логистика новых автомобилей остается незатронутой, поскольку управляется с помощью другой компьютерной системы.

Российские хакеры

Согласно данным поисковика Google, количество российских кибератак в странах НАТО, с начала полномасштабной войны России против Украины, увеличилось вчетверо.

В частности, в мае россияне осуществили серию скоординированных кибератак, направленных на то, чтобы поставить под угрозу вступление Швеции в НАТО.

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