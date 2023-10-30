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Российские хакеры атаковали Минюст США и Пентагон. Пострадали почты более 600 тысяч человек

США, Понедельник 30 октября 2023 20:26
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Российские хакеры атаковали Минюст США и Пентагон. Пострадали почты более 600 тысяч человек Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Хакерская группа Clop из РФ получила доступ к адресам электронной почты около 632 000 федеральных служащих США в Министерствах обороны и юстиции. Это произошло еще прошлым летом.

Об этом заявило Управление кадров США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В отчете приводятся подробности кибератаки, во время которой хакеры воспользовались недостатками популярного инструмента для передачи файлов MOVEit.

Федеральные офицеры по кибербезопасности ранее подтвердили, что правительственные учреждения были скомпрометированы в результате атаки, но предоставили мало информации о масштабах атаки и не назвали пострадавшие ведомства.

"Пострадавшие сотрудники находились в Министерстве юстиции и различных подразделениях Министерства обороны: ВВС, армии, Инженерном корпусе армии США, канцелярии министра обороны, Объединенном штабе и оборонных агентствах, а также в полевых операциях", - говорится в материале.

Управление персонала охарактеризовало взлом как крупный инцидент, но также заявило, что у него нет оснований считать, что он представляет значительный риск и что скомпрометированные данные были "в целом низкого уровня".

В атаке была обвинена российская хакерская банда под названием Clop или Cl0p.

Атаки российских хакеров на европейские учреждения

После заявления болгарского правительства о предоставлении Украине помощи в виде 100 единиц бронетехники, российские хакеры из группы Noname057(16) заблокировали работу сайта парламента Болгарии.

Также Агентство кибербезопасности Италии в августе обнаружило хакерские атаки на веб-сайты не менее пяти банков. Их совершила российская хакерская группа NoName057(16).

Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь говорил, что Россия использует хакеров для атак на компьютерные системы правоохранительных органов Украины в попытке выявить и получить доказательства, связанные с российскими военными преступлениями.

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