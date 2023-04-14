У Польщі затримали російських хакерів, які атакували європейські посольства

Російські хакери діставали інформацію з міністерств і дипломатичних установ країн Європейського Союзу та НАТО. Для цього вони розсилали електронні листи.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Politico.

За інформацією видання, російські хакери використовували електронні листи, за допомогою яких видавали себе за нібито "посольства європейських країн", для націлювання на персонал дипломатичних установ.

"Мета публікацій полягає в тому, щоб стягнути додаткові витрати на операції проти країн-союзників і забезпечити виявлення, аналіз і відстеження активності постраждалих сторін і ширшої індустрії кібербезпеки", - йдеться в повідомленні.

Так, у розісланих листах зловмисники додавали посилання, яке спрямовувало одержувача на файл, який потім заражав шкідливим програмним забезпеченням.