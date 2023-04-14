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У Польщі затримали російських хакерів, які атакували європейські посольства

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Варшава, П'ятниця 14 квітня 2023 12:55
У Польщі затримали російських хакерів, які атакували європейські посольства Фото: в Польщі затримали російських хакерів, які атакували європейські посольства (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Російські хакери діставали інформацію з міністерств і дипломатичних установ країн Європейського Союзу та НАТО. Для цього вони розсилали електронні листи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Politico.

За інформацією видання, російські хакери використовували електронні листи, за допомогою яких видавали себе за нібито "посольства європейських країн", для націлювання на персонал дипломатичних установ.

"Мета публікацій полягає в тому, щоб стягнути додаткові витрати на операції проти країн-союзників і забезпечити виявлення, аналіз і відстеження активності постраждалих сторін і ширшої індустрії кібербезпеки", - йдеться в повідомленні.

Так, у розісланих листах зловмисники додавали посилання, яке спрямовувало одержувача на файл, який потім заражав шкідливим програмним забезпеченням.

Раніше ми писали про те, що органи влади декількох регіонів Німеччини зазнали масштабної кібератаки, за якою можуть стояти російські хакери.

Також нагадаємо, що минулого місяця, російські хакери атакували урядові сайти Італії.

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