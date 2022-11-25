Російські генерали приїхали до Білорусі контролювати підготовку військових, - "Гаюн"

Пропагандистські Telegram-канали повідомляють, що група російських генералів на чолі з начальником Головного оперативного управління Генштабу ЗС Росії Сергієм Рудським прибула до Білорусі з робочим візитом. Ймовірно, генерали прибули на аеродром у Мачулищах вчора пасажирським Ту-134AK ВКС РФ.

Вказується, що генерали оглянуть пункти управління, навчальні місця та казарми військових. Також планується відвідування занять танкових та мотострілкових підрозділів, ремонтно-відновлювальних батальйонів, а також ознайомлення з роботою російсько-білоруського польового шпиталю.

Рудський також ознайомиться з порядком виконання бойових завдань підрозділами ЗС Білорусі щодо прикриття державного кордону на південному напрямку.

Повідомлятися, що генерали мають заслухати доповіді про ступінь готовності підрозділів угруповання військ для виконання завдань за призначенням.

"Беларускі Гаюн" припускає, що за результатами інспекції буде зроблена доповідь вищому керівництву в Міноборони Росії. І на підставі цього прийматимуться подальші рішення щодо російського контингенту регіональних військ у Білорусі.

Наголошується, що Міноборони Білорусі не опублікувало прес-релізу про візит російських генералів.

"Цей факт, у тому числі показує рівень відносин між РБ та РФ у військовій сфері. Щось подібне було і під час навчань "Союзна рішучість-2022", коли зведення МО РБ не відповідали фактичному перебуванню російських військ у РБ. Тоді військовослужбовці ЗС РФ не вважали за необхідне інформувати своїх білоруських колег. Це ж відбувається і зараз?" - пишут у "Гаюні".