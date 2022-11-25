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Российские генералы приехали в Беларусь контролировать подготовку военных, - "Гаюн"

Фото: российские генералы приехали в Беларусь контролировать подготовку военных (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские генералы приехали в Беларусь, чтобы проинспектировать ход совместной подготовки так называемой региональной группировки войск на полигонах. При этом Минобороны Беларуси об этом не сообщает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Пропагандистские Telegram-каналы сообщают, что группа российских генералов во главе с начальником Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергеем Рудским прибыли в Беларусь с рабочим визитом. Вероятно, генералы прибыли на аэродром в Мачулищах вчера на пассажирском Ту-134AK ВКС РФ.

Указывается, что генералы осмотрят пункты управления, учебные места и казармы военных. Также планируется посещение занятий танковых и мотострелковых подразделений, ремонтно-восстановительных батальонов, а также ознакомление с работой российско-беларусского полевого госпиталя.

Рудский также ознакомится с порядком выполнения боевых задач подразделениями ВС Беларуси по прикрытию государственной границы на южном направлении.

Сообщаться, что генералы должны заслушать доклады о степени готовности подразделений группировки войск для выполнения задач по предназначению.

"Беларускі Гаюн" предполагает, что по результатам инспекции будет сделан доклад вышестоящему руководству в Минобороны России. И на основании этого будут приниматься дальнейшие решения относительно российского контингента региональных войск в Беларуси.

Отмечается, что Минобороны Беларуси не опубликовало пресс-релиза о визите российских генералов.

"Данный факт, в том числе показывает уровень отношений между РБ и РФ в военной сфере. Что-то подобное было и во время учений "Союзная решимость-2022", когда сводки МО РБ не соответствовали фактическому нахождению российских войск в РБ. Тогда военнослужащие ВС РФ не считали необходимы информировать своих беларусских коллег. Это же происходит и сейчас?" - пишут в "Гаюне".

Напомним, Генштаб оценивает готовность войск Беларуси самостоятельно вторгнуться в Украину как низкую.

Кромем того, лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что войска Беларуси не принимают участия в войне против Украины, потому что этим они "сделают только хуже" и не решат конфликт.

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