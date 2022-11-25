Российские генералы приехали в Беларусь контролировать подготовку военных, - "Гаюн"

Российские генералы приехали в Беларусь, чтобы проинспектировать ход совместной подготовки так называемой региональной группировки войск на полигонах. При этом Минобороны Беларуси об этом не сообщает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
Пропагандистские Telegram-каналы сообщают, что группа российских генералов во главе с начальником Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергеем Рудским прибыли в Беларусь с рабочим визитом. Вероятно, генералы прибыли на аэродром в Мачулищах вчера на пассажирском Ту-134AK ВКС РФ.
Указывается, что генералы осмотрят пункты управления, учебные места и казармы военных. Также планируется посещение занятий танковых и мотострелковых подразделений, ремонтно-восстановительных батальонов, а также ознакомление с работой российско-беларусского полевого госпиталя.
Рудский также ознакомится с порядком выполнения боевых задач подразделениями ВС Беларуси по прикрытию государственной границы на южном направлении.
Сообщаться, что генералы должны заслушать доклады о степени готовности подразделений группировки войск для выполнения задач по предназначению.
"Беларускі Гаюн" предполагает, что по результатам инспекции будет сделан доклад вышестоящему руководству в Минобороны России. И на основании этого будут приниматься дальнейшие решения относительно российского контингента региональных войск в Беларуси.
Отмечается, что Минобороны Беларуси не опубликовало пресс-релиза о визите российских генералов.
"Данный факт, в том числе показывает уровень отношений между РБ и РФ в военной сфере. Что-то подобное было и во время учений "Союзная решимость-2022", когда сводки МО РБ не соответствовали фактическому нахождению российских войск в РБ. Тогда военнослужащие ВС РФ не считали необходимы информировать своих беларусских коллег. Это же происходит и сейчас?" - пишут в "Гаюне".
Напомним, Генштаб оценивает готовность войск Беларуси самостоятельно вторгнуться в Украину как низкую.
Кромем того, лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что войска Беларуси не принимают участия в войне против Украины, потому что этим они "сделают только хуже" и не решат конфликт.
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