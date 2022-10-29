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Російські фірми через підставні компанії роками купували нідерландські технології

Фото: Російські фірми через підставні компанії роками купували нідерландські технології (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Нідерландські високотехнологічні компанії несвідомо продають свої технології компаніям, створеним російськими спецслужбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника МВС Яна Свілленса, яку приводить видання DutchNews.

"Російська військова розвідувальна організація ГРУ створила підставні організації та компанії з метою закупівлі технологій у Нідерландах та контрабанди їх у Росію для військових цілей, таким чином уникаючи санкцій", - заявив Свілленс.

За його словами, асортимент продукції варіюється від мікрочіпів до промислових фарб та каучуку для шин військової техніки. Ці продукти мають як цивільне, так і військове кінцеве застосування

"Це відбувається з моменту анексії Криму, але з війною в Україні це значно збільшилося. Закликаю технологічний сектор провести ретельніше дослідження своїх клієнтів", - сказав Свілленс.

Нагадаємо, що російські дипломати в Нідерландах збирали інформацію для армії РФ.

Також Нідерланди вимагають ввести заборону на видачу віз для громадян Росії.

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Російська Федерація