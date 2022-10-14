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Російські дипломати в Нідерландах збирали інформацію для армії РФ, - ЗМІ

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П'ятниця 14 жовтня 2022 20:36
Російські дипломати в Нідерландах збирали інформацію для армії РФ, - ЗМІ Фото: Екс-працівники посольства Росії в Нідерландах збирали інформацію для армії РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Колишні працівники посольства Росії, які були вислані з Нідерландів весною, працювали на російську розвідку та займались контршпигунством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NOS.

Як повідомляє видання, восьмеро з висланих росіян працювали на Службу зовнішньої розвідки Росії,а інші працювали на головне управління генерального штабу російського Міноборони РФ. У Нідерландах вони обіймали лише формальні посади.

Видання повідомляє, що одним із ключових російських шпигунів у Нідерландах був 52-річний Сергій П’ятницький, який керував шифруванням інформації в посольстві Росії.

Інші дипломати займалися шпигунством або вербували спільників серед нідерландської розвідки та контррозвідки іноземних країн. Двоє з них збирали інформацію про комп’ютерні чипи для армії Росії.

"Нідерландська розвідка знала про перебування російських шпигунів під прикриттям дипломатів, але ніяк не реагувала, бо це призвело б до вислання дипломатів із Росії. Крім того, принаймні три із них залишилися працювати в посольстві для негласної взаємодії Амстердама й Москви", - повідомили у виданні.

Нагадаємо, що у березні Бельгія та Нідерланди вислали російських дипломатів.

Пізніше Австрія вислала чотирьох російських дипломатів.

До цього 10 російських дипломатів вислала Португалія. Також співробітників російських посольств і консульств висилають Іспанія, Італія, Данія, Франція, Німеччина, Литва, Словаччина, Швеція і Латвія.

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