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Российские фирмы через подставные компании годами покупали нидерландские технологии

Фото: Российские фирмы из-за подставных компаний годами покупали нидерландские технологии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Нидерландские высокотехнологичные компании безотчетно продают свои технологии компаниям, созданным российскими спецслужбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника МВД Яна Свилленса, которое приводит издание DutchNews.

"Российская военная разведывательная организация ГРУ создала подставные организации и компании с целью закупки технологий в Нидерландах и контрабанды их в Россию для военных целей, таким образом избегая санкций", - заявил Свилленс.

По его словам, ассортимент продукции варьируется от микрочипов до промышленных красок и каучука для шин военной техники. Эти продукты имеют как гражданское, так и военное конечное применение.

"Это происходит с момента аннексии Крыма, но с войной в Украине это значительно увеличилось. Призываю технологический сектор провести более тщательное исследование своих клиентов", - сказал Свилленс.

Напомним, что российские дипломаты в Нидерландах собирали информацию для армии РФ.

Также Нидерланды требуют ввести запрет на выдачу виз гражданам России.

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