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Російські еліти шукають "гарантії безпеки" для себе після поразки Росії, - Юсов

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Субота 22 квітня 2023 15:55
Російські еліти шукають "гарантії безпеки" для себе після поразки Росії, - Юсов Фото: Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (suspilne.media)
Автор: Сергій Пишкін

Російські так звані "еліти" почали шукати для себе "гарантії безпеки" після поразки Росії. Бояться за власне майбутнє.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника ГУР МО України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Шукають виходи (російські еліти, - ред.), безумовно. І не лише з Україною. Географія, на якій вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе, для своїх статків, для своїх сімей, є досить широкою", - розповів Юсов.

Як відзначив представник ГУР, росіяни шукають "гарантії безпеки" через страх перед притягненням до відповідальності в майбутньому. Наразі це більшою мірою стосується умовної бізнес-еліти, водночас вже також є й представники політичного сегмента. Чим більші будуть успіхи наших воїнів, тим більше буде вищезгаданих контактів.

"Україна, безумовно, використовує будь-які інструменти, найбільш креативні підходи для того, щоб прискорити звільнення наших територій, притягнення держави-агресора до відповідальності... Багато контактів та операцій реалізується, про які зараз ми не можемо говорити. Але після перемоги, повірте, буде багато цікавого", - додав Юсов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Юсова, російські еліти, вже зрозуміли, що їх країна не зможе перемогти у війні, однак вони все ще сподіваються на "нічию".

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