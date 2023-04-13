ua ru
Чт, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські еліти розуміють, що перемоги у війні не буде, але сподіваються на "нічию", - ГУР

Новость на русском →
Київ, Четвер 13 квітня 2023 09:49
Російські еліти розуміють, що перемоги у війні не буде, але сподіваються на "нічию", - ГУР Фото: Андрій Юсов, представник ГУР МО (suspilne.media)
Автор: Марія Кучерявець

Еліти в Росії вже зрозуміли, що їх країна не зможе перемогти у війні проти України. Однак вони все ще сподіваються на "нічию".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі "24 каналу".

"На успіх там уже давно ніхто не сподівається, окрім, можливо, кількох зовсім хворих людей. Є розуміння фатальної безнадійності. Сподіваються у кращому випадку на якусь патову ситуацію чи нічию, коли вдасться зберегти свої власні інтереси. Але те, що це стратегічна поразка для російського військово-політичного керівництва, бізнес-еліти - це вже давно зрозуміло", - заявив Юсов.

Втім, за його словами, впливові люди в Росії поки що не готові до опору правлячому режиму.

"Розуміння є, а готовності до опору немає. Максимум поки що - здебільшого готовність до спроб захисту своїх персональних інтересів в обмін на якусь інформацію чи якусь взаємодію. Це вже є. Ну і я думаю, далі буде готовність до більш рішучих дій", - зазначив Юсов.

Як раніше стало відомо, відступ окупантів із Херсона став дуже болючою подією для російських "еліт", після чого вони почали говорити про поразку РФ у війні.

Нагадаємо, як раніше писало видання Reuters, російський диктатор Володимир Путін готується до тривалої війни проти України. Але частина російської еліти не вірить у перемогу Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Москва Кремль Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ за добу знищили 540 росіян, 10 ББМ та 5 БПЛА, - Генштаб
ЗСУ за добу знищили 540 росіян, 10 ББМ та 5 БПЛА, - Генштаб
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно